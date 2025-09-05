Furieux de l’attitude de l’Élysée envers l’Alsace, le sénateur du Bas-Rhin André Reichardt démissionne

C’est une page qui se tourne pour la vie politique alsacienne et celle du palais du Luxembourg. Une démission inattendue aux allures de coup de gueule de la part d’un élu très attaché à sa région. Le sénateur André Reichardt (apparenté LR) a annoncé ce 5 septembre sa démission de son mandat parlementaire, lors d’une conférence de presse à laquelle était présent à ses côtés Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Je démissionne à cause de l’absence totale de considération – pour ne pas dire le mépris – que les plus hautes autorités de l’État manifestent à l’égard de la demande, maintes fois exprimée localement, de retrouver une Région Alsace hors du Grand Est », a expliqué le parlementaire bas-rhinois, selon nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un courrier adressé directement au président de la République, resté sans réponse

Le 24 juin, le président de la Collectivité avait cosigné avec 12 parlementaires alsaciens, dont André Reichardt, une lettre ouverte au président de la République, un an jour pour jour après la conférence de presse où ce dernier avait évoqué « un besoin de liberté et de proximité » en matière d’organisation territoriale. Dix ans après la fusion des régions, les élus alsaciens poursuivent leur combat pour qu’une loi puisse permettre la création d’une collectivité alsacienne à statut particulier.

Le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron a indiqué lundi que la lettre avait été transmise à François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, ce qui a provoqué la décision d’André Reichardt, qui estime que le dossier Alsace est désormais dans les mains de l’Élysée. « Cette réponse est non seulement dilatoire, mais vexatoire et même méprisante », explique le sénateur, cité par les DNA.

André Reichardt, 75 ans, est devenu sénateur pour la première fois en 2010, en remplaçant Philippe Richert, qui avait été nommé au gouvernement. Il a ensuite été réélu en 2014 puis en 2020. Son mandat devait s’acheter à l’automne 2026, date du prochain renouvellement des sénateurs du Bas-Rhin.

Sa démission sera effective le 30 septembre prochain, selon les DNA, et son successeur devrait être Marc Séné, maire LR de Sarre-Union.