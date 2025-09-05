Public Sénat
Le direct
83515009_2710532805667820_6359147467723767808_n (1)

Furieux de l’attitude de l’Élysée envers l’Alsace, le sénateur du Bas-Rhin André Reichardt démissionne

Le parlementaire a annoncé qu’il mettait fin à son mandat ce 5 septembre, depuis le siège de la Collectivité européenne d’Alsace, à Strasbourg. Le sénateur dénonce, par son geste, « l’absence de considération » et « le mépris » de l’exécutif envers la revendication des élus et parlementaires locaux de créer une région Alsace.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

C’est une page qui se tourne pour la vie politique alsacienne et celle du palais du Luxembourg. Une démission inattendue aux allures de coup de gueule de la part d’un élu très attaché à sa région. Le sénateur André Reichardt (apparenté LR) a annoncé ce 5 septembre sa démission de son mandat parlementaire, lors d’une conférence de presse à laquelle était présent à ses côtés Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Je démissionne à cause de l’absence totale de considération – pour ne pas dire le mépris – que les plus hautes autorités de l’État manifestent à l’égard de la demande, maintes fois exprimée localement, de retrouver une Région Alsace hors du Grand Est », a expliqué le parlementaire bas-rhinois, selon nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un courrier adressé directement au président de la République, resté sans réponse

Le 24 juin, le président de la Collectivité avait cosigné avec 12 parlementaires alsaciens, dont André Reichardt, une lettre ouverte au président de la République, un an jour pour jour après la conférence de presse où ce dernier avait évoqué « un besoin de liberté et de proximité » en matière d’organisation territoriale. Dix ans après la fusion des régions, les élus alsaciens poursuivent leur combat pour qu’une loi puisse permettre la création d’une collectivité alsacienne à statut particulier.

Le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron a indiqué lundi que la lettre avait été transmise à François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, ce qui a provoqué la décision d’André Reichardt, qui estime que le dossier Alsace est désormais dans les mains de l’Élysée. « Cette réponse est non seulement dilatoire, mais vexatoire et même méprisante », explique le sénateur, cité par les DNA.

André Reichardt, 75 ans, est devenu sénateur pour la première fois en 2010, en remplaçant Philippe Richert, qui avait été nommé au gouvernement. Il a ensuite été réélu en 2014 puis en 2020. Son mandat devait s’acheter à l’automne 2026, date du prochain renouvellement des sénateurs du Bas-Rhin.

Sa démission sera effective le 30 septembre prochain, selon les DNA, et son successeur devrait être Marc Séné, maire LR de Sarre-Union.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

POLLUTION AND FLOODING
5min

Territoires

La justice condamne l’Etat pour de la pollution à l’arsenic dans l’Aude : « Une avancée décisive »

Le tribunal administratif de Montpellier enjoint à l’Etat de réaliser les travaux nécessaires pour réduire la pollution liée à l’ancien bassin minier de Salsigne, dans l’Aude. En 2020, la sénatrice socialiste du département, Gisèle Jourda, avait obtenu le lancement d’une commission d’enquête sur les pollutions industrielles et minières des sols.

Le

Le Mans Manifestation des maires de la Sarthe
2min

Territoires

Municipales 2026 : le maire est de loin l’élu préféré des Français, révèle un sondage

Dans moins d’un an, les Français seront appelés aux urnes pour les élections municipales de mars 2026. Selon le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat, le maire demeure aujourd’hui l’élu préféré des Français, avec 60% d’opinions favorables. Un résultat qui le place loin devant les députés, les sénateurs ou le président de la République Emmanuel Macron.

Le