Municipales 2026 : le maire est de loin l’élu préféré des Français, révèle un sondage

Ces résultats sont à mettre en relief avec une détresse de plus en plus accrue de la part des maires. Violences contre les élus, sentiment d’abandon, difficultés budgétaires… De nombreux édiles alertent ces dernières années sur leur mal-être. Preuve de cette tendance : un niveau record de démissions d’élus a été constaté depuis 5 ans. Selon les chiffres de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-Cevipof/Sciences Po, 2189 maires ont quitté leur fonction entre septembre 2020 et mars 2025. Ce chiffre est quatre fois plus élevé que durant la période entre 2008 et 2014.