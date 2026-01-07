Neige et verglas sur la France : le point sur les perturbations

Une deuxième couche pour le nord et l’ouest de la France. Ce mercredi matin, un nouvel épisode neigeux s’est abattu sur les Hauts-de-France, la Normandie, l’Île-de-France et le nord de l’Aquitaine. 38 départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France : 3 à 7 cm de neige sont attendus en moyenne, et jusqu’à 15 cm dans les Ardennes. De quoi occasionner de nombreuses perturbations sur une large partie du territoire.

Plus d’une centaine d’avions cloués au sol

Une centaine de vols ont été annulés mercredi matin à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et environ 40 vols à Orly en raison de la neige, a déclaré le ministre des Transports Philippe Tabarot sur CNews. Il espérait un retour à la normale dans l’après-midi, alors que le mercure devrait repasser au-dessus de zéro en région parisienne.

Des trains au ralenti

« La circulation des trains est perturbée suite aux conditions météorologiques », indique la SNCF, des Hauts-de-France au nord de l’Aquitaine, en passant par l’Île-de-France, toutefois sans incident majeur signalé. La présence de neige sur les voies oblige les conducteurs de TGV et de OUIGO à adapter leur vitesse. L’AFP indique que les trains électriques sur les axes Tours-Saumur et Tours-Poitiers-La Rochelle ne circuleront pas ce mercredi de 6 heures à 12 heures, en raison de possibles pluies verglaçantes.

En région parisienne les transports en commun tournent au ralenti : la RATP a interrompu la circulation des bus, avant une reprise prévue en début d’après-midi. Le trafic est perturbé sur l’ensemble des RER et des Transiliens. Il a été interrompu sur tout ou partie des lignes H, J, U et V. En revanche, à l’heure où nous écrivons, les lignes de métro et de tramway circulent normalement.

Néanmoins, Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports en région parisienne, invite de son côté « tous les voyageurs à vérifier le fonctionnement de leurs lignes de transport avant de quitter leur domicile. Toutes les informations sont mises à jour en temps réel sur les applications de mobilités et les comptes X des lignes ».

Notons que les transports scolaires ont été suspendus dans l’ensemble des 38 départements placés en vigilance orange.

Des conditions de circulation difficiles sur les autoroutes

A Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du Plan neige et verglas a été activé, avec une limitation de la vitesse à 70 km/h. Sytadin, le site d’informations routières d’Ile-de-France, enregistrait 800 kilomètres de bouchons cumulés en fin de matinée, après un pic à 950 kilomètres vers 9h30. Lors du premier épisode neigeux, lundi 5 janvier, plus de 1 000 kilomètres de bouchons ont été enregistrés après 17 heures, un record.

La circulation des poids lourds est interdite dans l’ouest de la France, en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

Le gouvernement a invité les automobilistes à privilégier le télétravail, même si l’ensemble du réseau autoroutier reste ouvert. Le gestionnaire APRR signale néanmoins des conditions de circulation « mauvaises » sur l’A13 entre Paris et Rouen. La prudence est de mise sur le réseau secondaire, généralement plus enneigé et verglacé.

(Avec AFP)