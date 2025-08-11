Sondage : la sécurité, enjeu numéro 1 pour les Français lors des élections municipales 2026

Des éléments sur les attentes des citoyens lors des prochaines élections municipales, prévues en mars. Le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionales, permet d’en apprendre plus au sujet des principales préoccupations des Français en vue de cette échéance. Un enjeu se détache nettement dans les résultats : la sécurité. « Il s’agit en effet de LA priorité absolue des électeurs aux prochaines élections municipales », confirme Gaël Sliman. 51% des personnes questionnées au sein de ce panel citent ainsi ce domaine comme l’un de ceux comptant le plus pour leur choix de vote au moment du scrutin.

Une tendance accentuée chez les sympathisants de droite

Cette question de la sécurité et de la lutte contre la délinquance touche plus ou moins les sondés selon leurs idées politiques. 69% des sympathisants d’extrême-droite et 68% des sympathisants de droite modérée mettent en avant ce sujet, contre seulement 30% de ceux proches de la gauche. De la même manière, les plus de 65 ans citent plus que la moyenne (64%) la sécurité comme l’une des priorités pour ces élections municipales.