Public Sénat
Le direct
illustration: petite Mairie et son drapeau francais.
Crédits : SICCOLI PATRICK/SIPA

Sondage : la sécurité, enjeu numéro 1 pour les Français lors des élections municipales 2026

Le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat met en avant les principaux thèmes importants pour les futurs électeurs lors de ce scrutin. La sécurité arrive largement en tête de leurs préoccupations, loin devant les questions économiques, de propreté ou encore d’environnement.
Théodore Azouze

Par Théodore Azouze

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Des éléments sur les attentes des citoyens lors des prochaines élections municipales, prévues en mars. Le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionales, permet d’en apprendre plus au sujet des principales préoccupations des Français en vue de cette échéance. Un enjeu se détache nettement dans les résultats : la sécurité. « Il s’agit en effet de LA priorité absolue des électeurs aux prochaines élections municipales », confirme Gaël Sliman. 51% des personnes questionnées au sein de ce panel citent ainsi ce domaine comme l’un de ceux comptant le plus pour leur choix de vote au moment du scrutin. 

Une tendance accentuée chez les sympathisants de droite

Cette question de la sécurité et de la lutte contre la délinquance touche plus ou moins les sondés selon leurs idées politiques. 69% des sympathisants d’extrême-droite et 68% des sympathisants de droite modérée mettent en avant ce sujet, contre seulement 30% de ceux proches de la gauche. De la même manière, les plus de 65 ans citent plus que la moyenne (64%) la sécurité comme l’une des priorités pour ces élections municipales.

baromètre enjeux municipales

Les autres préoccupations citées par les Français interrogés arrivent 20 points derrière le thème de la sécurité. En seconde position, ils évoquent les enjeux sur l’activité économique et le commerce (31%), puis, sur la troisième marche du podium, la propreté et l’entretien de la ville (26%). 

Les Français en majorité pour la reconduction de leur maire

Autre paramètre étudié : la volonté, ou non, de voir le maire actuel de sa commune reconduit. Sur cet aspect, une majorité de Français se dégage (52%) en faveur de la réélection de leur édile. À l’inverse, 47% émettent le souhait d’une élection d’un autre maire.

baromètre souhait réélection maire

Cette configuration se confirme encore plus dans les zones rurales ou les petites villes, dans lesquelles les maires entretiennent souvent des relations plus étroites avec leurs concitoyens. Dans ces territoires, 56% des interrogés déclarent espérer un nouveau mandat de leur élu à la tête de la municipalité.

Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 18 et 19 juin 2025, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. 

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %, ou entre 77,5 % et 82,5 %.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

POLLUTION AND FLOODING
5min

Territoires

La justice condamne l’Etat pour de la pollution à l’arsenic dans l’Aude : « Une avancée décisive »

Le tribunal administratif de Montpellier enjoint à l’Etat de réaliser les travaux nécessaires pour réduire la pollution liée à l’ancien bassin minier de Salsigne, dans l’Aude. En 2020, la sénatrice socialiste du département, Gisèle Jourda, avait obtenu le lancement d’une commission d’enquête sur les pollutions industrielles et minières des sols.

Le

Le Mans Manifestation des maires de la Sarthe
2min

Territoires

Municipales 2026 : le maire est de loin l’élu préféré des Français, révèle un sondage

Dans moins d’un an, les Français seront appelés aux urnes pour les élections municipales de mars 2026. Selon le dernier baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat, le maire demeure aujourd’hui l’élu préféré des Français, avec 60% d’opinions favorables. Un résultat qui le place loin devant les députés, les sénateurs ou le président de la République Emmanuel Macron.

Le

La sélection de la rédaction

Sondage : la sécurité, enjeu numéro 1 pour les Français lors des élections municipales 2026
6min

Politique

Municipales à Paris, Lyon et Marseille : le Sénat dit non à la réforme du scrutin proposée par les macronistes

Le bloc central a essuyé un revers de taille ce mardi au Sénat, où sa réforme du scrutin municipal pour les villes de Paris, Lyon et Marseille a été rejetée par les groupes de gauche, mais s’est aussi heurtée à l’opposition de la droite sénatoriale, qui soutient pourtant le gouvernement. De nombreux élus estiment que ce texte a été pensé pour préparer le terrain à une alternance dans la capitale en 2026.

Le