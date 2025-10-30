Public Sénat
Le direct
Gutner/SIPA/1805220958

Viticulture en crise : « La filière doit se remettre en question », des sénateurs sonnent l’alarme

Leader mondial, le secteur viticole français se heurte ces dernières années à une série de crises, marquées par les conflits commerciaux internationaux et l’évolution des habitudes des consommateurs et auxquelles il ne parvient pas à faire face. Une impasse qui tient en l’incapacité de l’amont et de l’aval de la filière à s’écouter, déplore une mission d’information de la commission des Affaires Économiques du Sénat.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

Ce sont trois sénateurs amoureux de vin, mais soucieux, qui se tiennent devant la presse mercredi 29 octobre. Vignerons de formation, Daniel Laurent (LR), Henri Cabanel (RDSE) et Sébastien Pla (PS) ont sillonné les vignobles de France pendant plusieurs mois, « et même la Chine, les États-Unis ou l’Italie, enfin, en visioconférence ! », s’exclame le premier, élu de la Charente-Maritime. Une préoccupation a guidé leurs travaux dans le cadre d’une mission d’information de la commission des Affaires Économiques du Sénat : pourquoi le prix de nombre de bouteilles de vin sous appellation est-il inférieur au prix de l’huile d’olive ?

Les crises que traverse le secteur ne sont plus un secret pour personne. « Il a été injustement pris pour cible dans des conflits qui ne le regardaient pas », déplore Daniel Laurent. La fermeture brutale du marché chinois, les tensions commerciales avec les États-Unis et les 15 % de droits de douane décrétés cette année par Donald Trump, sont venus fragiliser une filière « d’excellence » et « essentielle » à l’économie française. Sans oublier les dérèglements climatiques « qui ne se comptent plus à l’échelle d’une vie mais à l’échelle d’une année », pointe le rapport, certains départements comme les Pyrénées-Orientales et l’Aude en font la dure expérience. L’accent est aussi mis sur l’évolution des goûts des amateurs de la boisson tannique. Avec une consommation annuelle par habitant passée de 135 litres en 1960, à 41 litres en 2023, Henri Cabanel constate une coupure générationnelle dans la culture du vin, avec un nouveau public qui choisit de s’orienter vers d’autres alternatives, parfois peu ou pas alcoolisées, auxquelles le secteur peine à s’intéresser. « En France, on n’a pas trop de vins. On a trop de vins qui ne correspondent pas aux consommateurs. On exporte pour douze millions mais on importe quatre millions, on devrait pouvoir se fournir tous seuls », soutient le sénateur de l’Hérault.

Tout miser sur une « entente entre l’amont et l’aval »

« Pendant longtemps, la viticulture a ronronné, on essayait de passer le cap jusqu’à l’année prochaine. Aujourd’hui, ça ne peut plus se passer comme ça », décrète Daniel Laurent, évoquant des vignerons parfois « à bout ». Alors, la viticulture doit « se responsabiliser », considère Henri Cabanel. Le ton est à l’urgence et unanime dans le trio de sénateurs : « La filière doit se remettre en question ». Sur les 23 recommandations formulées dans leur rapport, l’une s’impose comme règle d’or : l’organisation, au premier semestre 2026, d’Assises de la Viticulture, pilotées par la ministre de l’Agriculture, et qui rassembleraient tous les acteurs concernés, à commencer par les producteurs et le négoce, mais convieraient aussi les banques, les grandes enseignes ou encore les restaurateurs. Avec l’objectif d’aboutir à un « pacte de confiance », pour faire intervenir davantage les parties de l’aval dans les dynamiques de production, sous couvert de sécuriser le revenu des producteurs. « Dans trop de vignobles, ces deux familles ne se parlent pas », opine de la tête Daniel Laurent. Interpellée à la sortie des Questions d’actualité au gouvernement, Annie Genevard s’y est montrée plutôt « favorable », et « très à l’écoute », veut croire Henri Cabanel.

La réussite d’un tel rendez-vous, pourrait conditionner l’allocation de nouvelles aides à la distillation ou à l’arrachage, proposent les élus, y voyant l’assurance d’une « entente entre l’amont et l’aval », poursuit le sénateur de la Charente-Maritime. « L’abandon de l’accompagnement financier des plans individuels d’arrachage » pourrait aussi être considéré, afin d’ « aller vers des plans collectifs d’arrachage avec une stratégie construite à l’échelle des bassins viticoles », explique l’élu de l’Aude Sébastien Pla, alors que la France cultive 750 000 hectares aujourd’hui, contre 850 000 il y a trente ans.

Rationaliser le grand nombre d’interprofessions et d’organisations et réunir les différentes régions productrices sous une « bannière France », sont présentées comme des solutions qui permettraient à la viticulture française de se démarquer à l’export. C’est une filière qui a toutes les cartes en main pour s’en sortir, veulent rassurer les sénateurs. « Cela ne va pas être simple », reconnaît Henri Cabanel, « mais c’est gagnant-gagnant pour tout le monde ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Viticulture en crise : « La filière doit se remettre en question », des sénateurs sonnent l’alarme
3min

Territoires

Départements : « Nous sommes dans une situation qui va devenir intenable », s’inquiète François Sauvadet

Les départements tirent la sonnette d’alarme sur l’explosion de leurs dépenses sociales, à laquelle certains ne parviennent plus à faire face. Des appels restés, pour l’heure, sans réponses, s’alarme le président de l’Association des Départements de France, qui espère la venue du Premier ministre pour les Assises de l’ADF mi novembre.

Le

Illustration elections municipales
8min

Territoires

Frais de mandat des maires : que dit la loi sur la prise en charge de leurs dépenses ?

Des révélations sur les réseaux sociaux, relayés dans la presse, ont mis en évidence des notes de frais dispendieuses de la maire de Paris Anne Hidalgo et le maire du 18e arrondissement. Le lien direct de certaines dépenses avec l’exercice du mandat a parfois été questionné. Ces polémiques braquent les projecteurs sur un régime de prise en charge des dépenses dont le cadre légal reste flou, selon plusieurs acteurs.

Le

Viticulture en crise : « La filière doit se remettre en question », des sénateurs sonnent l’alarme
7min

Territoires

Nouvel acte de décentralisation : « C’est une intention qu’on entend tous les 6 mois », se méfie David Lisnard

Alors que le premier ministre met sur la table un nouvel acte de décentralisation, le président LR de l’Association des maires de France, David Lisnard, se dit « à disposition de l’exécutif » pour avancer vers une « véritable décentralisation » avec plus de « libertés » locales. Il veut « confier aux collectivités » un pouvoir d’« adaptation législative ».

Le