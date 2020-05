Cette période, comme beaucoup, il la redoutait. Lui qui, il y a 8 ans, a décidé de relier à la nage les cinq continents pour se prouver que, même amputé des quatre membres, on pouvait faire l’impossible, il n’imaginait pas devoir être de nouveau prisonnier de sa maison. « Je suis devenu un hyperactif, alors avec ma compagne on se demandait, on avait un peu peur. Mais j’ai préféré le vivre que le subir. Finalement cette période m’a permis de me consacrer à mon prochain défi, l’écriture d’un spectacle avec Jérémy Ferrari », raconte Philippe Croizon.





Mais, pour autant, cet habitué des défis utilisés comme outil de résilience n’en oublie pas les autres. « La période a été dure, on a eu des appels à l’aide de familles sur les réseaux sociaux, qui du jour au lendemain ont été seules face à la prise en charge de leur enfant en situation de handicap ».

Confinement et handicap : «Ce combat, ils l’ont en permanence, et certains se disent mieux armés» 00:39

Un constat partagé par Emmanuelle d’Al Secco, journaliste spécialisée elle aussi, invitée de l’émission un monde en docs. Elle connaît bien la question du handicap : « Du jour au lendemain, tout s’est arrêté. Des instituts médico-éducatifs ont été fermés. Des parents se sont sentis démunis. Il a fallu réinventer des prises en charge » détaille-t-elle, avant de nuancer : « mais on a aussi eu des témoignages de personnes handicapées, qui vivent en autonomie, et qui disaient que d’une certaine manière le confinement ils le connaissaient déjà ; notamment des personnes autistes ou aveugles qui disaient : ’nous, ce combat et cette capacité d’adaptation’, on l’a déjà ».

Covid19 : L'appel de Philippe Croizon pour que les personnes handicapées ne soient pas oubliées 01:09