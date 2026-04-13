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Aide à mourir : nouvel examen du texte au sénat

Le 11 mai, le Sénat examinait en séance publique les propositions de loi sur l’aide à mourir et les soins palliatifs. La proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale en mai 2025 en première lecture. Examinée au Sénat en janvier 2026, le texte, grandement modifié, a été largement rejeté. En seconde lecture à l’Assemblée nati...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/04/2029

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