Aide à mourir : nouvel examen du texte au sénat

Le 11 mai, le Sénat examinait en séance publique les propositions de loi sur l’aide à mourir et les soins palliatifs. La proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale en mai 2025 en première lecture. Examinée au Sénat en janvier 2026, le texte, grandement modifié, a été largement rejeté. En seconde lecture à l’Assemblée nati... onale, il a fait l’objet de modifications nouvelles et a été adopté. Il est aujourd'hui à nouveau examiné au Sénat, après une adoption en seconde lecture en commission des affaires sociales. La Chambre haute est partisane d’une version beaucoup plus restrictive de l’aide à mourir que la Chambre basse. Revivez ces débats.

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