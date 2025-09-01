Audiovisuel public : audition du président de l'Arcom

Le 1er octobre 2025, la commission de la Culture du Sénat recevait Martin Ajdari récemment nommé à la tête de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Il a présenté le rapport annuel d'activité de l'autorité et a répondu aux très nombreuses interrogations des sénateurs concernant l'audiovisuel public. Fr... ance Télévisions et Radio France sont dans la tourmente sur plusieurs plans : leur impartialité est remise en question par certains, notamment depuis la publication par un média d'extrême-droite d'une vidéo volée impliquant deux éditorialistes du service public. Le rapport de la Cour des comptes qui alerte sur la situation financière préoccupante de France Télévisions vient ternir ce tableau. Le président de l'Arcom a également été interrogé sur le blocage des sites pornographiques et la protection des mineurs en ligne. Revivez leurs échanges.

