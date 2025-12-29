Audition de la ministre des Outre-mer par le Sénat

Le 22 janvier 2026, la délégation sénatoriale aux Outre-mer recevait Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, qui a détaillé sa feuille de route pour son ministère. Interrogée par les parlementaires, la ministre a tout d'abord indiqué ne pas vouloir promettre des choses qu'elle ne saurait tenir ensuite. Elle a ensuite évoqué les avancées du dossi... er calédonien - notamment l'accord Oudinot-Elysée. Les sénateurs ont également évoqué la place des territoires ultramarins dans la législation européenne et la nécessité de prendre davantage en compte les spécificités de ces territoires, par exemple en ce qui concerne l'alimentation et la construction. Questionnée au sujet de l'espace aérien de Saint-Pierre-et-Miquelon, Naïma Moutchou a assuré ne pas avoir eu connaissance de la cession d'une partie du contrôle de celui-ci au Canada et a rappelé l'importance de préserver la souveraineté de l'ensemble du territoire national. Revivez ces échanges.

