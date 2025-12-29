Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Audition de la ministre des Outre-mer par le Sénat

Le 22 janvier 2026, la délégation sénatoriale aux Outre-mer recevait Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, qui a détaillé sa feuille de route pour son ministère. Interrogée par les parlementaires, la ministre a tout d'abord indiqué ne pas vouloir promettre des choses qu'elle ne saurait tenir ensuite. Elle a ensuite évoqué les avancées du dossi...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique