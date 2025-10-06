Audition du ministre de l'Education nationale

Le 5 novembre, la commission de la culture du Sénat auditionnait Edouard Geffray, ministre de l’Education nationale. Entendu pour la première fois depuis sa nomination par les sénateurs, le nouveau ministre a pu détailler sa feuille de route : s’attaquer aux défis posés par le déclin de la démographie scolaire, relever le niveau des élèves et p... réserver leur santé psychique et mentale. Il a également présenté le budget de son ministère pour 2026, qui prévoit entre autres la suppression de 4000 postes d’enseignants. Les sénateurs ont interrogé le ministre sur cette suppression, ainsi que sur de nombreux autres sujets : la démographie scolaire, les fermetures de classes, l’éducation au numérique et aux médias, l’éducation à la vie affective et sexuelle, ou encore le contrôle des établissements privés. Revivez leurs échanges.

