Auteurs mineurs de violences sexuelles : comment les prendre en charge ?

Le 6 novembre 2025, la dÃ©lÃ©gation sÃ©natoriale aux droits des femmes recevait Adrien Taquet, ancien secrÃ©taire dâ€™Etat chargÃ© de lâ€™Enfance et des Familles (2019-2022) et Anne-HÃ©lÃ¨ne Moncany, ancienne prÃ©sidente de la FÃ©dÃ©ration franÃ§aise des Centres ressources pour les intervenants auprÃ¨s des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), auteurs dâ€... ™un rapport intitulÃ© Â« Parcours des mineurs auteurs de violences sexuelles Â». Cette audition sâ€™est tenue quelques jours seulement aprÃ¨s la dÃ©couverte de la commercialisation de poupÃ©es sexuelles Ã lâ€™effigie dâ€™enfants de la part du groupe chinois SHEIN. Les intervenants ont fait Ã©tat du tabou qui entoure les violences sexuelles sur mineurs et de celui, encore moins connu, des mineurs auteurs de violences sexuelles, dont lâ€™importance ne doit pas Ãªtre minorÃ©e. Ils ont rappelÃ© quâ€™il nâ€™y a pas de profil-type, bien que plusieurs facteurs de risque puissent Ãªtre identifiÃ©s (exposition Ã la pornographie, Ãªtre victime de violences sexuelles ou physiques ...) et quâ€™il importe de ne pas considÃ©rer les mineurs comme des adultes, mettant en avant lâ€™importance de la prÃ©vention et de la justice restaurative. Ont enfin Ã©tÃ© pointÃ©s du doigt les dysfonctionnements de lâ€™aide sociale Ã lâ€™enfance et le manque de moyens des structures mÃ©dico-sociales et de lutte contre la pÃ©docriminalitÃ©, qui sont pourtant des acteurs essentiels de la protection des plus vulnÃ©rables. Revivez ces Ã©changes.

