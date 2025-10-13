Public SÃ©nat
Auteurs mineurs de violences sexuelles : comment les prendre en charge ?

Le 6 novembre 2025, la dÃ©lÃ©gation sÃ©natoriale aux droits des femmes recevait Adrien Taquet, ancien secrÃ©taire dâ€™Etat chargÃ© de lâ€™Enfance et des Familles (2019-2022) et Anne-HÃ©lÃ¨ne Moncany, ancienne prÃ©sidente de la FÃ©dÃ©ration franÃ§aise des Centres ressources pour les intervenants auprÃ¨s des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS), auteurs dâ€...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

DurÃ©e

1h53mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 27/10/2028

