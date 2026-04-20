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Biodiversité : comment enrayer son déclin ?

Le 13 mai, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisait une table-ronde sur la biodiversité. Etaient présents Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France, Sébastien Moncorps, directeur du Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Jane Lecomte,...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/05/2029

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