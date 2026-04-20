Biodiversité : comment enrayer son déclin ?

Le 13 mai, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisait une table-ronde sur la biodiversité. Etaient présents Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France, Sébastien Moncorps, directeur du Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Jane Lecomte,... directrice du département Sociétés et Environnements du Muséum d’histoire naturelle. Tous les trois ont alerté sur le déclin de la biodiversité sur le territoire français, en particulier du fait de l’action humaine, comme l’activité agricole intensive. “L’état de la biodiversité en France est profondément dégradé et continue de décliner”, a alerté Véronique Andrieux. Elle a cependant tenu un propos se voulant rassurant, affirmant que les actions mises en place pour préserver la biodiversité, si elles sont maintenues dans le temps, sont efficaces. Revivez ces échanges.

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