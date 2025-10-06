Budget 2026 : audition du directeur général de la gendarmerie nationale

Le 29 octobre 2025, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat auditionnait le général d’armée Hubert Bonneau, Directeur général de la gendarmerie nationale, en pleine période d’examen du projet de loi de finances pour 2026. Après avoir rappelé la possibilité d’un conflit majeur impliquant la France... dans les années à venir et le rôle qu’aurait à remplir la gendarmerie nationale au cours d’une telle situation, il a évoqué les contraintes financières et humaines qui pèsent sur ses services - alors que les équipements dits “militaires” vieillissent et sont trop peu renouvelés, que l’évolution du recrutement ne suit pas la hausse de la démographie et que la durée d’emploi des réservistes baisse elle aussi. Les sénateurs ont par ailleurs interrogé le général d’armée sur l’hébergement des gendarmes et le maillage territorial en termes de caserne sur le territoire national. Pour conclure son intervention, le chef de la gendarmerie nationale a également souligné les progrès effectués par son institution en termes de féminisation. Revivez ces échanges.

Voir plus