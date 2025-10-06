Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Budget 2026 : audition du directeur général de la gendarmerie nationale

Le 29 octobre 2025, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat auditionnait le général d’armée Hubert Bonneau, Directeur général de la gendarmerie nationale, en pleine période d’examen du projet de loi de finances pour 2026. Après avoir rappelé la possibilité d’un conflit majeur impliquant la France...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique