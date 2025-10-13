Budget 2026 : audition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur

Le 12 novembre, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, puis Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sur le budget pour 2026 de leur ministère. Chacun d'entre eux voit ses crédits augmenter sur l'année à venir. Une exception, tant la situation budgétaire est tendue. Le budget de la justice est en hausse ... de 200 millions d'euros et de 1600 emplois. Devant les sénateurs, Gérald Darmanin est revenu sur son projet de modification des aménagements de peine, visant à le rendre impossible pour les courtes peines de prison. Il a également évoqué la surpopulation carcérale et les attaques faites aux magistrats. Laurent Nuñez, lui, a développé la politique menée par le ministère de l'Intérieur contre l'immigration illégale, et notamment en matière de rétention administrative. Il a affiché sa volonté de créer davantage de places en CRA. Revivez leurs échanges.

