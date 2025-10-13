Public Sénat
Budget 2026 : audition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur

Le 12 novembre, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, puis Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sur le budget pour 2026 de leur ministère. Chacun d'entre eux voit ses crédits augmenter sur l'année à venir. Une exception, tant la situation budgétaire est tendue. Le budget de la justice est en hausse ...

