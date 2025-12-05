Budget 2026 : le Sénat adopte les crédits de la mission immigration

Les 8 décembre, le Sénat a poursuivi l'examen du projet de loi de finances pour 2026, débattant au sujet du budget alloué à la mission "immigration, asile, intégration". Alors que ces thématiques connaissent une hausse de leur financement, les débats se sont concentrés sur la manière dont certaines d'entre-elles étaient privilégiées au détrim... ent d'autres. Ainsi, la gauche sénatoriale a fustigé une politique jugée plus coercitive, arguant que l'augmentation des fonds profitait davantage au contrôle de l'immigration qu'à l'intégration des étrangers. Le centre et la droite de la chambre haute se sont, eux, félicités de ces choix budgétaires, les considérant à la hauteur des enjeux migratoires. Les députés non-inscrits (RN) ont, eux, jugé ce texte globalement trop laxiste. Cette mission du budget pour 2026 a finalement été adoptée par les parlementaires. Revivez ces échanges.

