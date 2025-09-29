Budget 2026 : quel est l'avis des économistes ?

Le 22 octobre, la commission des finances du Sénat organisait une table-ronde d’économistes sur le projet de budget pour 2026. Ainsi, Éric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode et Natacha Valla, présidente du Conseil... national de productivité, ont donné leur avis sur les équilibres contenus dans le texte du gouvernement, ainsi que sur la situation économique française et mondiale. S’ils ne se sont pas montrés alarmants, ils ont néanmoins soulevé les faiblesses du pays : très forte hausse de la dette, manque de dynamisme de la demande et tendance à la sur-épargne. Pour autant, “la croissance française résiste plutôt bien", a assuré Olivier Redoulès. Revivez leurs échanges.

