Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Budget 2026 : quel est l'avis des économistes ?

Le 22 octobre, la commission des finances du Sénat organisait une table-ronde d’économistes sur le projet de budget pour 2026. Ainsi, Éric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode et Natacha Valla, présidente du Conseil...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique