Budget de la sécurité sociale : audition d'Amélie de Montchalin

Le 23 octobre, le Sénat auditionne la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, à propos du budget de la Sécurité sociale. Alors que la lettre rectificative actant le décalage d’application de la réforme des retraites est examinée en Conseil des ministres ce jeudi, la ministre devra répondre aux questions de la majorité sénatoriale sur...

Politique

1h58mn

Jusqu'au 07/10/2028

