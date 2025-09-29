Budget de la sécurité sociale : audition du ministre du Travail

Le 28 octobre, le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou était auditionné par la commission des affaires sociales du Sénat. Ce dernier est venu présenter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ainsi que la mission “travail-emploi” du projet de loi de finances. Il a précisé le mécanisme de suspensi... on de la réforme des retraites, mentionné par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale et a détaillé les grands équilibres contenus dans le texte. Interrogé par les sénateurs, il a évoqué les sujets de l’emploi des séniors, de la durée du travail, mais aussi de l’apprentissage et des accidents du travail. Il a également pris la parole sur le projet de taxation des tickets restaurant, supprimé par l’Assemblée nationale en commission. Revivez leurs échanges.

