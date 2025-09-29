Public Sénat
Budget de la sécurité sociale : audition du ministre du Travail

Le 28 octobre, le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou était auditionné par la commission des affaires sociales du Sénat. Ce dernier est venu présenter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ainsi que la mission “travail-emploi” du projet de loi de finances. Il a précisé le mécanisme de suspensi...

Politique

1h58mn

Jusqu'au 14/10/2028

