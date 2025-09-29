Budget de la sécurité sociale : le président de l'assurance maladie auditionné

Le 22 octobre, la commission des Affaires sociales du Sénat recevait Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, en pleine période d’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les questions des parlementaires avaient principalement trait à l’objectif national de dépenses de l’assurance ... maladie, qui fixe un seuil maximal de dépenses de sociales et de santé, pourtant dépassée de plus d’un milliard d’euros cette année. Ont aussi été abordés la lutte contre la fraude sociale, la financiarisation du secteur de la santé ou encore l’hyper-prescription. Certains dossiers sensibles tels que le transport sanitaire, la rentabilité de l’activité radiologique ou le remboursement des médicaments, identifiés par certains comme des leviers de réduction des dépenses sociales, ont également été évoqués. Revivez ces échanges.

Voir plus