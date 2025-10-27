Public Sénat
Budget de la sécurité sociale : le Sénat instaure un bonus/malus pour les hôpitaux

Le 24 novembre 2025, le Sénat continuait son examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 avec, à l'ordre du jour, une discussion autour de l'efficience de l'activité hospitalière et de la durée des arrêts maladie. Le gouvernement envisage d'instaurer un bonus / malus budgétaire aux établissements de santé en fonction ...

