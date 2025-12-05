Public Sénat
Budget : le Sénat adopte les crédits de la mission écologie

Le 8 décembre, le Sénat a adopté les crédits de la mission "écologie, développement et mobilités durables" du projet de loi de finances pour 2026. Elle perd 1,7% par rapport à 2025 pour atteindre 16,2 milliards d'euros. Les crédits pour le programme "paysages, eau et biodiversité" diminuent de 5% et ceux du fonds vert de 3,4%. En séance, les séna...

Politique

1h28mn

Jusqu'au 23/11/2028

