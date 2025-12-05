Budget : le Sénat adopte les crédits de la mission écologie

Le 8 décembre, le Sénat a adopté les crédits de la mission "écologie, développement et mobilités durables" du projet de loi de finances pour 2026. Elle perd 1,7% par rapport à 2025 pour atteindre 16,2 milliards d'euros. Les crédits pour le programme "paysages, eau et biodiversité" diminuent de 5% et ceux du fonds vert de 3,4%. En séance, les séna... teurs ont maintenu la baisse du fonds vert et y ont ajouté une diminution des crédits de l'OFB et de l'Ademe. Revivez les débats.

