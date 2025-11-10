Budget : le Sénat allège l'effort demandé aux collectivités territoriales
Le 10 décembre, le Sénat examinait les crédits de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" du budget pour 2026. Il a souhaité alléger l'effort budgétaire qui leur est demandé : de 4,6 milliards d'euros d'économies prévus, les sénateurs sont passés à 2 milliards. Ils ont insisté sur la nécessité de maintenir les dotations sp... écifiques, selon les particularités des territoires. Revivez leurs débats.
