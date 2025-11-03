Budget : le Sénat relève la taxe sur les petits colis

Le 1er décembre, le Sénat poursuivait l'examen du budget pour 2026. Il a notamment adopté une taxe sur les petits colis et refusé la taxe sur les produits de vapotage. Dans le projet de loi initial, le gouvernement proposait de mettre en place une taxe de 2EUR sur les petits colis inférieurs à 150EUR provenant de pays extra-européens. Les sénateurs o... nt relevé la taxe à 5EUR. L'article 23 du budget pour 2026 prévoit de créer une taxe sur les produits de vapotage : 30 centimes par flacon de 10 mL pour les produits contenant jusqu'à 15 mg de nicotine, 50 centimes par flacon de 10 mL pour les produits contenant plus de 15 mg de nicotine. Le Sénat est revenu sur cette disposition, tout en sortant les produits sans nicotine et contenant du CBD du dispositif. Revivez leurs débats.

