Budget : le Sénat relève la taxe sur les petits colis

Le 1er décembre, le Sénat poursuivait l'examen du budget pour 2026. Il a notamment adopté une taxe sur les petits colis et refusé la taxe sur les produits de vapotage. Dans le projet de loi initial, le gouvernement proposait de mettre en place une taxe de 2EUR sur les petits colis inférieurs à 150EUR provenant de pays extra-européens. Les sénateurs o...

