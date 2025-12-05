Budget : le Sénat vote la suppression de 4000 postes d'enseignants

Le 5 décembre, le Sénat a adopté les crédits de la mission "éducation" du projet de loi de finances pour 2026. Il prévoit la suppression de 4000 postes d'enseignants et la création de 1200 postes d'AESH. La majorité sénatoriale souhaitait initialement supprimer jusqu'à 8000 postes, mais elle s'est finalement rangée à l'avis du gouvernement. L'arg... ument qui justifie cette baisse est la diminution du nombre d'élèves. La gauche s'est opposée à ces suppressions, en demandant que la réduction de la démographie scolaire soit l'opportunité pour un meilleur encadrement des élèves. Les sénateurs ont également diminué les budgets du Cned et de l'Onisep. Revivez leurs débats.

