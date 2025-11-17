Casse du Louvre, les auditions se poursuivent au Sénat

Les 16 et 17 décembre, la commission de la culture du Sénat auditionnait l'ancienne puis l'actuelle direction du musée du Louvre, plus d'un mois après le cambriolage dont il a été victime et après la publication des conclusions d'une enquête administrative sévère envers le musée. Le précédent président-directeur, Jean-Luc Martinez, a affirmé q... ue la continuité du service public avait été maintenue au moment du changement de direction. Laurence des Cars, l'actuelle présidente-directrice, a détaillé les mesures qu'elle a mises en place depuis le vol. Elle a également expliqué pourquoi elle n'avait pas connaissance de deux audits sur la sûreté du musée, commandés sous la précédente direction, et qui prévoyaient des scénarii proches du vol du 19 octobre 2025. Revivez leurs échanges.

