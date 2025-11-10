Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Casse du Louvre : présentation des conclusions de l'enquête administrative

Le 10 décembre 2025, la commission de la culture du Sénat recevait plusieurs cadres du ministère de la Culture en vue d'évoquer le cambriolage dont a été victime le musée du Louvre dans la matinée du 19 octobre. Ont ainsi été auditionnés plusieurs membres de l'Inspection générale des Affaires culturelles, dont son chef, Noël Corbin, quelques s...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h52mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique