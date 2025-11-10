Casse du Louvre : présentation des conclusions de l'enquête administrative

Le 10 décembre 2025, la commission de la culture du Sénat recevait plusieurs cadres du ministère de la Culture en vue d'évoquer le cambriolage dont a été victime le musée du Louvre dans la matinée du 19 octobre. Ont ainsi été auditionnés plusieurs membres de l'Inspection générale des Affaires culturelles, dont son chef, Noël Corbin, quelques s... emaines après une enquête confidentielle que leur service a réalisé au sujet du célèbre musée. Deux membres de la mission sécurité sûreté et d'audit du ministère de la Culture, Pascal Mignerey et Guy Tubiana, ainsi que Bruno Saunier, inspecteurs des patrimoines, se sont également exprimés devant les parlementaires. Après avoir rappelé les faits, ils ont évoqué une responsabilité partagée, qui n'incombait pas seulement aux équipes du monument ou à sa présidente, mais aussi à son administration de tutelle, le ministère de la Culture. Ils ont par ailleurs révélé les dysfonctionnements engendrés par une mauvaise passation des dossiers entre la présidente-directrice du Louvre et son prédécesseur, alors que certains d'entre-deux mettaient justement en évidence les importantes vulnérabilités de l'institution. Les fonctionnaires auditionnés ont enfin émis plusieurs recommandations et ont soutenu la création récente d'un poste explicitement dédié à sa sûreté au sein du célèbre musée. Revivez ces échanges.

