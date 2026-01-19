Chiffres du chômage : audition du directeur général de France Travail

Le 11 février 2026, la Commission des Affaires sociale sud Sénat recevait Thibault Guilluy, directeur général de France Travail. Au lendemain de la publication des derniers chiffres du chômage par l’Insee, le responsable de l’ex-Pôle emploi a évoqué l’action de son organisme, voyant une tendance positive en termes de retours à l’emploi permi... s. Il a par ailleurs déploré que les secteurs qui auraient le plus besoin des services de France Travail, car peinant à recruter, ne soient pas ceux qui y font le plus appel. Il a, entre outre, été interrogé par les sénateurs sur des sujets tels que la réindustrialisation, l’inclusion des personnes handicapées, ou encore l’incidence de l’intelligence artificielle sur l’emploi, dont le directeur général de France Travail a reconnu les bouleversements qu’une telle révolution technologique est en mesure de charrier. Les rapprochements entre France Travail est l’industrie de défense ont également été évoqués, alors qu’un futur pôle de France Travail dédié à cette thématique, structure confiée à un général, devrait voir le jour prochainement. Revivez ces échanges.

