Colloque en hommage à Robert Badinter

Le décès, le 9 février 2024, de Robert Badinter, homme politique et avocat français, a donné lieu à de nombreux hommages, dont un hommage national. Cet homme a marqué la vie politique française du XXème siècle. Il a été ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand entre 1981 et 1984 et a porté la loi d’abolition de la pei... ne de mort. Il a également été président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995 et sénateur de 1995 à 2011. Le 9 décembre 2024, l’Institut François Mitterrand et le groupe socialiste du Sénat organisaient au Palais du Luxembourg un colloque en hommage à cet homme d’Etat. Au programme : allocutions de Gérard Larcher, président du Sénat, Patrick Kanner, président du groupe socialiste, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, François Hollande, ancien président de la République, ainsi que d’Elisabeth Badinter, philosophe, historienne et veuve de Robert Badinter, et de personnes ayant collaboré avec ce dernier. Revivez cet hommage.

