Colloque en hommage à Robert Badinter

Le décès, le 9 février 2024, de Robert Badinter, homme politique et avocat français, a donné lieu à de nombreux hommages, dont un hommage national. Cet homme a marqué la vie politique française du XXème siècle. Il a été ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand entre 1981 et 1984 et a porté la loi d’abolition de la pei...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/09/2028

