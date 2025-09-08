Colloque sur les 150 ans du Sénat
100% Sénat
Dans le cadre de la célébration des 150 ans du Sénat, se tenait le 2 octobre dernier une table ronde dédiée au rôle et à la popularité croissante des commissions d’enquête menées par la Chambre haute. Après une mise en perspective permise par l’intervention de deux constitutionnalistes, Priscilla Jensel-Monge, maîtresse de conférences en dro... it public à l’Université d’Aix-Marseille) et Audrey de Montis, maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Rennes, celle-ci donne la parole à plusieurs sénatrices et sénateurs ayant présidé des commissions d’enquête qui ont connu un fort retentissement politique et médiatique (McKinsey¿: Eliane Assassi et Arnaud Bazin¿; TotalEnergies¿: Yannick Jadot¿; Narcotrafic¿: Jérôme Durain et Etienne Blanc). Ils ont tous abordé la place croissante que prend le Sénat à l’heure où l’Assemblée nationale ne dispose pas de majorité absolue. Revivez leurs témoignages.
Questions au Gouvernement
Nos entreprises peuvent-elles nous aider à sortir de la crise ?