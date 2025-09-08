Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Colloque sur les 150 ans du Sénat

Dans le cadre de la célébration des 150 ans du Sénat, se tenait le 2 octobre dernier une table ronde dédiée au rôle et à la popularité croissante des commissions d’enquête menées par la Chambre haute. Après une mise en perspective permise par l’intervention de deux constitutionnalistes, Priscilla Jensel-Monge, maîtresse de conférences en dro...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique