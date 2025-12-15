Public Sénat
Comment analyser l'adhésion aux mouvements masculinistes ?

Le 8 janvier, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une audition de deux autrices sur le sujet du masculinisme. Dans le cadre de ses travaux pour 2025-2026, cette instance prévoit de remettre un rapport sur ce phénomène, qui fait des adeptes et qui se répand via notamment les réseaux sociaux. Etaient invitées la journaliste et autr...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/12/2028

