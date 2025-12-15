Comment analyser l'adhésion aux mouvements masculinistes ?

Le 8 janvier, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une audition de deux autrices sur le sujet du masculinisme. Dans le cadre de ses travaux pour 2025-2026, cette instance prévoit de remettre un rapport sur ce phénomène, qui fait des adeptes et qui se répand via notamment les réseaux sociaux. Etaient invitées la journaliste et autr... ice Pauline Ferrari, qui a écrit "Formés à la haine des femmes" (2023), ainsi que Pauline Gonthier, autrice de "Parthenia" (2025). Elles ont toutes les deux partagé leurs connaissances quant au processus par lequel des hommes adhèrent aux thèses masculinistes. Revivez leurs échanges.

Voir plus