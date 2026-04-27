Comment électrifier les usages ? Débat au Sénat

Le 26 mai, le Sénat organisait un débat sur l’électrification, à la demande du groupe LR. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron avait tenu une conférence de presse sur l’électrification. Il a présenté trois axes d’effort pour “rendre le passage à l’électrique naturel et désirable, car il est bon pour le pouvoir d’achat, la compét... itivité et l’indépendance du pays” : produire de l’électricité, accélérer le raccordement avec des projets et une électrification des usages. Il a mis l’accent sur l’électrification des mobilités, notamment avec les véhicules électriques pour les particuliers via le leasing électrique. Il a annoncé 240 000 nouvelles bornes de recharge et une clarification des prix de l’électricité d’ici 2030. Le groupe Stellantis devrait investir un milliard d’euros dans les véhicules électriques. Cette conférence de presse intervient quelques semaines après la présentation par Sébastien Lecornu de son plan d’électrification, et quelques mois après la publication de la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie par le gouvernement. Les sénateurs ont salué la volonté de l’exécutif d’accélérer sur l’électrification des usages, mais plusieurs ont émis des réserves. Sur la nécessité d’investir dans les réseaux électriques pour pouvoir faire face à la hausse de la demande, d’abord. Sur l’importance d’aider de façon équitable sur le territoire les Français à rénover leur logement et à passer à un véhicule électrique, ensuite. Revivez ces débats.

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