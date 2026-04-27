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Comment électrifier les usages ? Débat au Sénat

Le 26 mai, le Sénat organisait un débat sur l’électrification, à la demande du groupe LR. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron avait tenu une conférence de presse sur l’électrification. Il a présenté trois axes d’effort pour “rendre le passage à l’électrique naturel et désirable, car il est bon pour le pouvoir d’achat, la compét...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/05/2029

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