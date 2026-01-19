Comment informer à l’heure des réseaux sociaux ?

Le 12 février, la délégation sénatoriale à la prospective organisait une table-ronde sur le thème "Autorité, vérité, réseaux sociaux et médias”. Cette audition s’inscrit dans le cadre d’un travail de la délégation sur les valeurs à l’horizon 2050. Etaient entendus Pierre Rosanvallon, professeur honoraire au Collège de France, David Cha... valarias, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Antoine Bayet, directeur éditorial de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Les trois intervenants ont chacun exposé leur vision de l’autorité et de la vérité, et la façon dont elles s’articulent avec les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Ils ont tenté de dessiner les contours de ces notions à l’horizon 2050. Les questions de la manipulation des masses et de la fiabilité de l’information ont été soulevées. Revivez ces échanges.

