Comment lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux ?

Le 14 avril, la commission d'enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait trois spécialistes sur les réseaux sociaux et des fausses informations. Le professeur de sociologie Gérald Bronner est revenu sur les enjeux sémantiques et structurels de la désinformation sur les réseaux sociaux. Aude Favre, présidente de l’as... sociation Fake Off, a souligné les difficultés du secteur associatif à combattre la désinformation en ligne. Enfin, le journaliste Thomas Huchon a pointé du doigt la responsabilité des plateformes numériques dans la diffusion de fausses informations. Interrogé sur les modalités d’un encadrement juridique des plateformes, Thomas Huchon a incité les sénateurs à “tordre le cou” aux plateformes et à entrer dans le “rapport de force” contraint par celles-ci. Les trois spécialistes ont cependant éloigné l’idée d’une “labellisation” des médias en ligne. Revivez ces échanges.

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