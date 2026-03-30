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Comment lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux ?

Le 14 avril, la commission d'enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” auditionnait trois spécialistes sur les réseaux sociaux et des fausses informations. Le professeur de sociologie Gérald Bronner est revenu sur les enjeux sémantiques et structurels de la désinformation sur les réseaux sociaux. Aude Favre, présidente de l’as...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/04/2029

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