Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Congés payés et droit européen : où en est la France ?

Le 1er octobre, la commission des affaires sociales du Sénat organisait une table-ronde sur les congés payés. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 septembre 2025 qui précise qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a le droit de les reporter pour que son droit au repos soit conservé et qui prévoit qu’en cas de déc...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique