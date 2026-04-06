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Crise des droits TV du foot professionnel : audition de Nicolas de Tavernost

Le 6 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media. Ce dernier est directeur général de LFP Media depuis le 23 avril 2025. Avant cela, il a été président du directoire du groupe M6 de 2000 à 2024. Il a également été président-directeur général par intérim de RMC-BFM du 2 juillet 20...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h7mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2029

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