Crise des droits TV du foot professionnel : audition de Nicolas de Tavernost

Le 6 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media. Ce dernier est directeur général de LFP Media depuis le 23 avril 2025. Avant cela, il a été président du directoire du groupe M6 de 2000 à 2024. Il a également été président-directeur général par intérim de RMC-BFM du 2 juillet 20... 24 au 8 avril 2025. Le 12 février 2026, il a annoncé son départ. Il a affirmé qu’il resterait jusqu’à la fin de la saison, le 24 mai. L’audition a porté sur le montant des droits TV de la ligue 1 de football, qui n’ont cessé de diminuer depuis 2023, mais aussi sur les questions autour des droits de diffusion de la coupe du monde 2026. Revivez ces échanges.

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