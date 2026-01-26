Crise du Cojop 2030 : Edgar Grospiron s'explique

Le 25 février, la commission de la culture du Sénat recevait Edgar Grospiron, président du Cojop 2030 et Pierre-Antoine Molina, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. L’objectif de cette audition était de démêler les difficultés que traverse le Cojop depuis sa mise en place. Pour rappel, en décembre 2025, Anne Maurac, di... rectrice des opérations du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, a démissionné. Le 23 janvier 2026, c’est Arthur Richer, son directeur de la communication, qui a posé sa démission. Et au début du mois de février, c’est le président du comité des rémunérations, Bertrand Méheut, qui a claqué la porte. La dernière démission en date est récente : le 25 février, c’est le directeur général Cyril Linette qui a entériné son départ. Devant les sénateurs, Edgar Grospiron et Pierre-Antoine Molina se sont voulus rassurants. Ils ont expliqué que les tâtonnements organisationnels étaient normaux dans de telles structures. Ils ont assuré que l’organisation serait revue pour fluidifier le travail et lancer l’organisation ses Jeux. Edgar Grospiron a néanmoins reconnu que les difficultés rencontrées par le Cojop avaient causé du retard dans les premières phases. Revivez leurs échanges.

Voir plus