Public SÃ©nat
Le direct
100% SÃ©nat

Crise du logement : oÃ¹ en est le secteur du bÃ¢timent ?

Le 8 octobre, la commission des affaires Ã©conomiques du SÃ©nat auditionnait Olivier Salleron, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration franÃ§aise du bÃ¢timent. En pleine crise du logement, ce dernier est venu dresser un Ã©tat des lieux du secteur du bÃ¢timent. Il a Ã©voquÃ© les normes environnementales de la construction, les RE 2020, les rÃ¨gles d'accÃ¨s Ã  MaPrimeRÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

DurÃ©e

1h58mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 23/09/2028

Partager ce replay

Les derniers Ã©pisodes

Sur la mÃªme thÃ©matique