Crise du logement : oÃ¹ en est le secteur du bÃ¢timent ?

Le 8 octobre, la commission des affaires Ã©conomiques du SÃ©nat auditionnait Olivier Salleron, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration franÃ§aise du bÃ¢timent. En pleine crise du logement, ce dernier est venu dresser un Ã©tat des lieux du secteur du bÃ¢timent. Il a Ã©voquÃ© les normes environnementales de la construction, les RE 2020, les rÃ¨gles d'accÃ¨s Ã MaPrimeRÃ... ©nov, qui ont rÃ©cemment Ã©voluÃ©, ainsi que les prÃªts Ã taux zÃ©ro. Il a regrettÃ© les politiques de stop and go Ã propos de MaPrimerÃ©nov, qui a Ã©tÃ© suspendue en juin 2025 pour Ãªtre relancÃ©e en septembre, avec des critÃ¨res resserrÃ©s. A la rÃ©ouverture du dispositif, un trop grand nombre de dossiers a engorgÃ© le guichet. Les sÃ©nateurs ont interrogÃ© Olivier Salleron sur la rÃ©novation scolaire, la rÃ©novation du bÃ¢ti ancien, ou encore la filiÃ¨re bois. Retrouvez leurs Ã©changes.

