Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Cyberattaques et narcotrafic : audition de Laurent Nuñez

Le 13 janvier, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur. Au menu : le retour d'expérience sur la cyberattaque dont a été victime le ministère de l'Intérieur le 9 décembre 2025, et l'application de la proposition de loi visant à "sortir la France du piège du narcotrafic", adoptée par le parlement en avril...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h14mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique