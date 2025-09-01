Cyberattaques et narcotrafic : audition de Laurent Nuñez

Le 13 janvier, la commission des lois du Sénat auditionnait Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur. Au menu : le retour d'expérience sur la cyberattaque dont a été victime le ministère de l'Intérieur le 9 décembre 2025, et l'application de la proposition de loi visant à "sortir la France du piège du narcotrafic", adoptée par le parlement en avril... 2025. Le ministre a rappelé les faits à propos de la cyberattaque et a détaillé les mesures mises en place par ses services pour éviter que cela ne se reproduise. Concernant la loi pour lutter contre le narcotrafic, il a détaillé l'état des décrets d'application. Revivez leurs échanges.

