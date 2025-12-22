Dermatose nodulaire contagieuse : que dit la science ?

Le 15 janvier 2026, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - qui réunit des élus des deux chambres du Parlement - recevait des professionnels de la santé animale en vue d'évoquer l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse toujours en cours sur le territoire national. Les vétérinaires ont rappelé l'innocuit... é de cette maladie pour l'homme, mais le danger sérieux qu'elle représente pour les troupeaux de bovins, notamment en raison de sa grande contagiosité. Ils ont également mis en exergue l'importance de la vaccination et de l'abatage, ainsi que celle de la prévention. Les professionnels de la santé animale reçus par les Parlementaires ont par ailleurs déploré les désinformations nombreuses qui ont circulé au sujet de cette épidémie qu'ils s'appliquent à endiguer. Revivez ces échanges.

Voir plus