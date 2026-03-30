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Diplomatie climatique : audition de Laurent Fabius

Le 27 avril, la mission d’information sur la diplomatie climatique auditionnait Laurent Fabius, président de la COP 21. Interrogé sur le succès de la COP 21 et les avancées majeures établies de l’Accord de Paris en 2015, Laurent Fabius est revenu sur le contexte de l’époque, plus enclin à une action globale en faveur de l’environnement. L’an...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2029

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