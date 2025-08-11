Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Diplomatie féministe : quel rôle des collectivités locales ?

Le 23 mai, le Sénat organisait, en partenariat avec Cités unies France (CUF) un colloque sur le thème "Quel rôle pour les diplomaties en faveur des droits des femmes dans un contexte de multiplication des crises ?". Trois tables-rondes ont eu lieu, permettant de décrire la situation des femmes dans les situations de conflit et de détailler la manière ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h57mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/08/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique