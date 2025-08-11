Diplomatie féministe : quel rôle des collectivités locales ?

Le 23 mai, le Sénat organisait, en partenariat avec Cités unies France (CUF) un colloque sur le thème "Quel rôle pour les diplomaties en faveur des droits des femmes dans un contexte de multiplication des crises ?". Trois tables-rondes ont eu lieu, permettant de décrire la situation des femmes dans les situations de conflit et de détailler la manière ... dont l'Etat et les collectivités locales organisent leur diplomatie féministe. Etaient invitées à parler Déborah Rouach, co-fondatrice et directrice du département recherche de l'Institut du genre en géopolitique, Léa Darves-Bornoz, directrice des opérations de We are NOT Weapons of War, Emilia Saïz, secrétaire générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis, Carlotta Gradin, présidente de ONU Femmes France, Clare Hart, vice-présidente de la Métropole de Montpellier, Présidente de la dynamique crises de CUF, Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis et Delphine O, ambassadrice pour les droits des femmes. Revivez leurs échanges.

