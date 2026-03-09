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Disparition du devoir conjugal : le Sénat adopte le texte

Le 9 avril, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal. Ce texte, issu de l’Assemblée nationale, vise à mettre la France en conformité avec le droit européen. En 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour avoir prononcé à un divorce pour “faute” en raison du refus prolongé ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h25mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2029

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