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Élections provinciales en Nouvelle-Calédonie : le Sénat élargit le corps électoral

Le 18 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi organique visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Ce texte, rédigé par le sénateur de Nouvelle-Calédonie non-indépendantiste Georges Naturel, vise à intégrer 10 569 natifs dans le corps électoral pour les élections provinciales du Caillou. Le...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/05/2029

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