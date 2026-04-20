Élections provinciales en Nouvelle-Calédonie : le Sénat élargit le corps électoral

Le 18 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi organique visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Ce texte, rédigé par le sénateur de Nouvelle-Calédonie non-indépendantiste Georges Naturel, vise à intégrer 10 569 natifs dans le corps électoral pour les élections provinciales du Caillou. Le... texte a été adopté par le Sénat le 18 mai 2026. Les prochaines élections provinciales de Nouvelle-Calédonie se tiendront le 28 juin 2026, après avoir été repoussées à trois reprises en raison des désaccords persistants sur la question du corps électoral. Début mai 2026, afin de satisfaire les élus citoyens calédoniens, Sébastien Lecornu avait annoncé vouloir intégrer au corps électoral de la Nouvelle-Calédonie “10 569 natifs” ne remplissant pas les conditions pour voter aux élections provinciales de juin 2026. En séance, le gouvernement a présenté un amendement visant à ajouter les conjoints des natifs calédoniens, mariés ou pacsés depuis au moins cinq ans, à leur demande. Cela concernerait entre 150 et 1800 personnes. Il a été rejeté en séance le 18 mai 2026. Revivez les débats.

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