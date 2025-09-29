Public Sénat
Elus locaux : le Sénat revalorise le plafond d'indemnités des maires

Le 22 octobre, le Sénat a adopté en deuxième lecture une proposition de loi visant à créer un statut de l’élu local. Elle a été adoptée en première lecture par la Chambre haute le 7 mars 2024 et par l’Assemblée le 10 juillet 2025. Le texte contient de nombreuses mesures visant à encadrer et sécuriser les mandats locaux. Les articles 1 et 2 d...

Politique

1h27mn

Jusqu'au 12/10/2028

