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Épuisement professionnel : comment prévenir ?

Le 24 mars, la mission d’information sur la souffrance psychique au travail du Sénat organisait une table ronde avec des associations de victimes d’épuisement professionnel. Rattachée à la commission des affaires sociales du Sénat, cette mission d’information a réuni des responsables des associations : Les ailes de soi, Stop Burn Out, l’UNAFAM ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/03/2029

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