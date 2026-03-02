Épuisement professionnel : comment prévenir ?

Le 24 mars, la mission d’information sur la souffrance psychique au travail du Sénat organisait une table ronde avec des associations de victimes d’épuisement professionnel. Rattachée à la commission des affaires sociales du Sénat, cette mission d’information a réuni des responsables des associations : Les ailes de soi, Stop Burn Out, l’UNAFAM ... et France Prévention la Suite. Tous sont revenus sur la difficile compréhension et prise en charge de la souffrance psychique au travail, tant par les entreprises que par les professionnels de santé. Les associations plaident pour une prévention élargie et une sensibilisation accrue des entreprises.

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