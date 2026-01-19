Évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie : audition de Naïma Moutchou

Le 17 février, la commission des lois du Sénat auditionnait Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer. Elle venait présenter aux parlementaires le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Ce texte a été déposé au Sénat le 14 janvier 2026. Il vise à traduire dans la loi l’accord de Bougival : il crée un Etat de Nouvelle-Cal... édonie, re-répartit les compétences entre ce dernier et l’Etat et lui donne la capacité d’adopter une loi fondamentale. Alors que le Caillou traverse une période difficile, sur le plan économique et politique, les sénateurs ont insisté sur la nécessité de trouver une solution politique, basée sur le dialogue et la coopération. Les socialistes ont alerté la ministre sur le report des élections provinciales : ils y voient un précédent dangereux pour la démocratie. Revivez leurs échanges.

