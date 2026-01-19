Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie : audition de Naïma Moutchou

Le 17 février, la commission des lois du Sénat auditionnait Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer. Elle venait présenter aux parlementaires le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Ce texte a été déposé au Sénat le 14 janvier 2026. Il vise à traduire dans la loi l’accord de Bougival : il crée un Etat de Nouvelle-Cal...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

58mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/02/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique