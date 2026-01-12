Face aux plateformes, quel avenir pour l’audiovisuel français ?

Le 11 février, la commission de la culture du Sénat organisait un colloque intitulé “Entre plateformes mondiales et souveraineté européenne : quel avenir pour l’audiovisuel français ?”. Après un propos liminaire de Gérard Larcher, président du Sénat puis de Laurent Lafon, président de la commission de la culture de la Chambre haute, le prés... ident de l’Arcom, Martin Ajdari a introduit les débats. Une table-ronde, autour de Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur, Bruno Patino, président d’Arte France et Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a évoqué le sujet de la taille des acteurs européens face aux plateformes américaines. Suivez leurs échanges.

