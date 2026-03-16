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Femmes et jeux vidéo : audition d'Ubisoft

Le 9 avril, la délégation des femmes du Sénat auditionnait les représentants d'Ubisoft, dans le cadre de la mission d'information sur la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Après les scandales qui ont éclaboussé le groupe en 2020 et le grèves du début de l'année 2026, les responsables d'Ubisoft sont venus défendre l'entreprise et expos...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2029

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