Femmes et jeux vidéo : audition d'Ubisoft

Le 9 avril, la délégation des femmes du Sénat auditionnait les représentants d'Ubisoft, dans le cadre de la mission d'information sur la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Après les scandales qui ont éclaboussé le groupe en 2020 et le grèves du début de l'année 2026, les responsables d'Ubisoft sont venus défendre l'entreprise et expos... er la manière dont ils ont répondu aux difficultés qu'elle a connues. Les représentants d'Ubisoft ont insisté sur la culture de l'entreprise, qu'ils ont présentée comme attentive au respect de ses salariés. Ils ont également mis l'accent sur la formation et les dispositifs de contrôle interne développés par l'entreprise pour veiller à ce que les femmes s'y sentent bien. Revivez ces échanges.

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