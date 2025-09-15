Femmes et sciences : comment lutter contre les inégalités de genre ?

Le 8 octobre, la délégation aux droits des femmes présentait à la presse son rapport sur les femmes et les sciences. Intitulé “XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société” il dénonce les inégalités qui jalonnent le parcours des femmes s'engageant dans la recherche scientifique (sous-représentation, stéréotypes de genre, violences...... ). Il formule plusieurs recommandations, parmi lesquelles l’instauration de quotas de filles dans les classes préparatoires scientifiques, ou encore la mise en place de temps non-mixtes dans les filières scientifiques. Les rapporteures ont insisté sur l’importance de l’enseignement des maths à l’école et sur la très forte présence de stéréotypes dès l’école primaire. Tous ces facteurs concourent à détourner les filles des filières scientifiques. Les sénatrices ont également mis en lumière le phénomène dit du “tuyau percé”, qui traduit la déperdition de femmes au cours des carrières scientifiques. Revivez leurs échanges.

Voir plus