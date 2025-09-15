Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Femmes et sciences : comment lutter contre les inégalités de genre ?

Le 8 octobre, la délégation aux droits des femmes présentait à la presse son rapport sur les femmes et les sciences. Intitulé “XX=XY, féminiser les sciences, dynamiser la société” il dénonce les inégalités qui jalonnent le parcours des femmes s'engageant dans la recherche scientifique (sous-représentation, stéréotypes de genre, violences......

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique