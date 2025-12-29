Fin de vie : le Sénat examine un texte sur les soins palliatifs

Le 26 janvier, le Sénat a examiné dans sa totalité la proposition de loi sur les soins palliatifs. Ce texte, pensé en tandem avec celui ouvrant un droit à l’aide à mourir, a déjà été adopté par l’Assemblée nationale. Le Sénat a examiné ces deux propositions de loi dans leur intégralité, avant de se prononcer le 28 janvier. La Chambre haut... e a refusé la création d’une aide à mourir, mais a insisté sur la nécessité de renforcer les soins palliatifs. Dans l’hémicycle, les sénateurs ont débattu de la création d’un droit opposable aux soins palliatifs, disposition supprimée par la commission des affaires sociales, ainsi que de la création d’une loi de programmation pluriannuelle. Revivez leurs débats.

