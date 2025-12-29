Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Fin de vie : le Sénat examine un texte sur les soins palliatifs

Le 26 janvier, le Sénat a examiné dans sa totalité la proposition de loi sur les soins palliatifs. Ce texte, pensé en tandem avec celui ouvrant un droit à l’aide à mourir, a déjà été adopté par l’Assemblée nationale. Le Sénat a examiné ces deux propositions de loi dans leur intégralité, avant de se prononcer le 28 janvier. La Chambre haut...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique